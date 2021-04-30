Şaşkına çeviren yüzleşme: Ben kaçtım ama kocam da kaçtı

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Ayşe Kazıkçı, dün Esra Erol’un programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim" dedi.