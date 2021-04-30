Şaşkına çeviren yüzleşme: Ben kaçtım ama kocam da kaçtı
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine herkesi şaşkına çeviren olaylar yaşanmaya devam ediyor.
Gün geçmiyor ki ‘yok artık’ denilen olayların ardı arkası kesilmesin. Esra Erol'un programında son işlenen olay herkesi şaşkına çevirdi. Muzaffer Kazıkçı eşi Ayşe Kazıkçı'nın, hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını iddia etti.
Daha önce mesajlarını yakaladığını ancak eşinin inkar ettiğini dile getiren Muzaffer Kazıkçı, ‘eşim bana 'OK' yazardı Yaşar’a kırmızı kalp emojisi gönderdiğini gördüm’ dedi.
CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER
Ayşe Kazıkçı, dün Esra Erol’un programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti. Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim" dedi.
Eşinin haksız yere kendisinden şüphelendiği için Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Bu olaylar duyulduktan sonra ben ailemin yanına gittim. Ailemi arıyor 'Alın kızınızı götürün' diyor.