SAT komandolarından dosta güven düşmana korku salan görüntüler
Dünyanın en seçkin birlikleri arasında yer alan Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının zorlu eğitimi objektiflere böyle yansıdı.
Sualtı Komando Grup Komutanlığı adıyla 1963 yılında kurulan SAT Komutanlığı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak silah, donanım ve teçhizatlarını her zaman en yüksek seviyede kullanıyor. SAT timleri, sahip oldukları yüksek görev bilinci ve "Ben değil, biz" anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk ayak basan birlik olan SAT timleri, bu tarihten sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm önemli harekatlarında başarıyla görev aldı.
1962 yılında açılan ilk SAT Özel İhtisas Kursu'ndan verilen mezunlar ile kurulan SAT Komutanlığı, yarım asırdır deniz komandosu yetiştiriyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden istekli ve gönüllü subay ve astsubaylar arasından seçilen kursiyerler, 52 hafta süren çok yoğun, ağır psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiyor.