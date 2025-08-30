SAT ve SAS komandoları mavi vatanda şov yaptı
TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' üçüncü gününde, SAT ve SAS komandolarının gösterisi büyük ilgi topladı.
Kaynak: DHA
TEKNOFEST Mavi Vatan, Türk donanmasının gözde gemileri sergisi, Su Altı Taarruz Komutanlığı (SAT) ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) gösterileri, denizcilik kültürü etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyim alanları, konferanslar ve denizcilik tarihini yansıtan 'Mavi Vatan Zaman Tüneli' ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
