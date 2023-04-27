Satılık ve kiralık konut fiyatları yine, yeniden rekor kırdı

İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı. Şu an aylık 10 bin lira gözden çıkarılsa bile bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev kiralanamıyor. İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı.