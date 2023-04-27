Satılık ve kiralık konut fiyatları yine, yeniden rekor kırdı
Türkiye genelinde artan konut fiyatları milyonlarca kişinin ortak sorunu. Özellikle İstanbul'da ev fiyatları deyim yerindeyse aldı başını gitti. İstanbul'da 10 bin TL'nin altında fiyatla kiralık konut bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, şehrin en ucuz ve en pahalı ilçeleri belli oldu...
İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı. Şu an aylık 10 bin lira gözden çıkarılsa bile bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev kiralanamıyor. İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı.
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NTV'nin bir gayrimenkul platformunun araştırmasına dayandırdığı habere göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi.
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Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı. Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.
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EN YÜKSEK İLÇE SARIYER
Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu.
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