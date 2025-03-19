Satışına yasak gelmişti! Kuyumculardan ''kesme altın'' açıklaması
Kesme altın satışı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yasaklandı. Elinde kesme altın olanları ise panik sardı. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, kesme altın satışına yasak getirilmesiyle ilgili vatandaşların içini rahatlatan bir açıklamada bulundu.
Kesme altın satışına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Düzenlemeye göre, kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere, "kesme altın" olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, son zamanlarda çok yaygınlaşan, kuyumcuların 2, 5, 10 ve 100 gram şeklinde satışını gerçekleştirdikleri kesme altının satışının yasaklandığını hatırlatarak, alışın ise devam edeceğini ifade etti.
Yüksel, vatandaşların bu konuda rahat olmaları gerektiğini belirterek, "Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki çekme altınları (kesme) getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar, özellikle çekme altının bundan sonra alışını yapmasınlar. Diyarbakır'a has olan, Türkiye genelinde üçlü burma vardır. İstihdam oluşturan bir üründür. Burma bilezikleri yatırım aracı olarak tercih etsinler. Yatırım aracıdır, işçilik yok. Vatandaşlar çekme altını getirip onunla takas edebilirler veya tel bilezik ya da dediğimiz şu ürünleri rahat bir şekilde alışverişle ve takasla gerçekleştirebilirler. Bunda da işçilik yok. İşçilik olmayan ürünlerdir. Vatandaşların bunlarda zararı yoktur. Bu da vatandaşlarımıza tavsiyemiz. Vatandaşımız panik yapmasın. Sadece bundan sonraki üretimi yasaklandı" dedi.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar'da yapılan değişiklik Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmış, karara göre kuyumcuların bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacağı duyurulmuştu.