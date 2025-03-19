Satışına yasak gelmişti! Kuyumculardan ''kesme altın'' açıklaması

Yüksel, vatandaşların bu konuda rahat olmaları gerektiğini belirterek, "Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki çekme altınları (kesme) getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar, özellikle çekme altının bundan sonra alışını yapmasınlar. Diyarbakır'a has olan, Türkiye genelinde üçlü burma vardır. İstihdam oluşturan bir üründür. Burma bilezikleri yatırım aracı olarak tercih etsinler. Yatırım aracıdır, işçilik yok. Vatandaşlar çekme altını getirip onunla takas edebilirler veya tel bilezik ya da dediğimiz şu ürünleri rahat bir şekilde alışverişle ve takasla gerçekleştirebilirler. Bunda da işçilik yok. İşçilik olmayan ürünlerdir. Vatandaşların bunlarda zararı yoktur. Bu da vatandaşlarımıza tavsiyemiz. Vatandaşımız panik yapmasın. Sadece bundan sonraki üretimi yasaklandı" dedi.



