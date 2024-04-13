Savaş riski altın fiyatlarını ateşledi: Dev banka altın tahminini revize etti
Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilimin tavan yapmasıyla rekor seviyeye yükseldi. ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs da altın fiyatları için tahminini revize etti.
Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gerginlikler gibi jeopolitik riskler, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırıyor. Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.
1 / 8
Türkiye'de ise dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını TL bazında daha da yukarı çekiyor.
Yüksek enflasyon da altına olan talebi artırıyor.
Ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.
2 / 8
ONS ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDE
Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
3 / 8
Analistler, altındaki yükselişte jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.
4 / 8