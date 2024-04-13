Savaş riski altın fiyatlarını ateşledi: Dev banka altın tahminini revize etti

Türkiye'de ise dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını TL bazında daha da yukarı çekiyor.

Yüksek enflasyon da altına olan talebi artırıyor.

Ekonomik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.