Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirirken bu uçuş saniye saniye objektiflere böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi duyurdu.
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Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildi” ifadelerine yer verildi.
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