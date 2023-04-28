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Savaşın ortasında kalan 170 Türk, İstanbul'a getirildi

Sudan'da çıkan iç savaş nedeniyle ülkede mahsur kalan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi.

Savaşın ortasında kalan 170 Türk, İstanbul'a getirildi - Resim: 1

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. 

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Savaşın ortasında kalan 170 Türk, İstanbul'a getirildi - Resim: 2

Bu kapsamda Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. 

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Savaşın ortasında kalan 170 Türk, İstanbul'a getirildi - Resim: 3

Askeri uçakla tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. 

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Savaşın ortasında kalan 170 Türk, İstanbul'a getirildi - Resim: 4

Uçaktan inen Türk vatandaşları pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle terminalden ayrıldı.  (DHA)

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