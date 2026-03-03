  1. Anasayfa
  4. Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı

Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı

ABD ve İsrail'in İran operasyonu sonrası ons altın 5.317 doları görerek tarihi zirvelerine yaklaştı, gram altın ise yurt içinde 8.000 TL barajını zorladı. Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medyadaki "çöküş" ve "uçuş" senaryolarına karşı yatırımcıyı uyardı. "Hafta sonu panikle alım yapanlar kaybetti" diyen Memiş, borsa, döviz ve petrol fiyatlarındaki baskılanmanın perde arkasını Haber3.com okurları için yorumladı.

Kaynak: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir
Orta Doğu’daki yüksek tansiyon ve İran’daki liderlik değişimi haberleri küresel finans piyasalarında "fırtına" öncesi sessizliğe ve ardından beklenmedik bir tabloya yol açtı.

 Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına hücum etmesiyle rekorlar kırılırken, ünlü Finans Analisti İslam Memiş’ten "panik yapmayın" uyarısı geldi.

Küresel piyasalar, 28 Şubat 2026'da başlayan ve İran dini lideri Hamaney'in kaybıyla sonuçlanan operasyonların şokunu yaşıyor. Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla ons altın 5.300 dolar, gram altın ise 8.000 TL seviyelerini test ederek rekor tazeledi. Ancak piyasalardaki bu "agresif ralli" yerini satıcılı bir seyre bırakmaya başladı.

Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirirken çarpıcı bir tespitte bulundu

