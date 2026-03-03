Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı

Küresel piyasalar, 28 Şubat 2026'da başlayan ve İran dini lideri Hamaney'in kaybıyla sonuçlanan operasyonların şokunu yaşıyor. Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla ons altın 5.300 dolar, gram altın ise 8.000 TL seviyelerini test ederek rekor tazeledi. Ancak piyasalardaki bu "agresif ralli" yerini satıcılı bir seyre bırakmaya başladı.