Savaşta ölen askerlerin cesetleri bulanamamıştı! 200 yıllık gizem çözüldü

Araştırmacılar, insanlık dışı bu uygulamanın şeker fabrikalarının yakınlarda bulunduğu Napolyon’un birçok savaş alanında yaşandığını söyledi. Ayrıca şu anda Belçika'nın Valon Brabant kentine bağlı bir kasaba olan Waterloo’da, o dönem açılan şeker fabrikalarından birinin toplu mezar yanından sadece 5 km uzakta olduğu belirtildi.