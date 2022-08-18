Savaşta ölen askerlerin cesetleri bulanamamıştı! 200 yıllık gizem çözüldü
Dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan ve on binlerce askerin öldüğü Waterloo Savaşı'na ilişkin önemli bir keşfe imza atıldı. Savaşta ölen askerlerin kemiklerinin, şeker beyazlatmak için kullanıldığı ortaya çıktı.
Waterloo Savaşı'nda öldürülen 20 binden fazla askerin cesetlerine ne olduğunun gizemi, onlarca yıldır tarihçilerin peşini bırakmadı. İngiliz Wellington Dükü Arthur Wellesley’in 1815'te Napolyon'un kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin üzerinden 200 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, geçen ay yapılan son keşifte, yalnızca iki askerin iskeleti bulunmuştu.
KEMİKLER ŞEKERİ BEYAZLATMAK İÇİN KULLANILDI
Ancak, yeni yapılan bir çalışma, on binlerce insan ve ata ait kemiklerin kaybolduğunu çünkü bunların kahverengi şeker pancarını rafine beyaz şekere dönüştürmek için kullanıldığını belirledi.
Araştırmacılar, insanlık dışı bu uygulamanın şeker fabrikalarının yakınlarda bulunduğu Napolyon’un birçok savaş alanında yaşandığını söyledi. Ayrıca şu anda Belçika'nın Valon Brabant kentine bağlı bir kasaba olan Waterloo’da, o dönem açılan şeker fabrikalarından birinin toplu mezar yanından sadece 5 km uzakta olduğu belirtildi.
ONLARCA YAZILI BELGE BULUNDU
İngiltere’de yapılan yeni araştırma, Dr. Bernard Wilkin ve Robin Schäfer ile Glasgow Üniversitesi'nden arkeolog Profesör Tony Pollard tarafından gerçekleştirildi. Bilim insanları, Belçika, Alman ve Fransız arşivlerinde, kemiklerin 1834'ten itibaren yağmalandığını ve Belçika'da gelişen şeker endüstrisi için kullanıldığını öne süren onlarca yazılı belgeyi ortaya çıkardı.