Savunmada gurur tablosu: Teslimatlar tam gaz devam ediyor!

GÜVENİLİRLİK SEVİYESİ YÜKSEK

TAYFUN balistik füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak tanımlanıyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde, hava savunma sistemi tehditlerinden etkileniyor ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiliyor. Atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilmesi, lojistik kolaylıklar ve harekat esnekliği sağlıyor. Bunun yanı sıra, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı elektronik harp dayanımı da yüksek seviyede. TAYFUN'un hedef tipleri arasında hava savunma füze sistemleri, yumuşak zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedefler bulunuyor.