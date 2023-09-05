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  4. Aman dikkat! Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi

Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan zehirlendiği iddia edilen 150 kişi hastaneye başvurdu. Taşova Belediyesi şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi - Resim: 1

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

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Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi - Resim: 2

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. 

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Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi - Resim: 3

Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.

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Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi - Resim: 4

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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