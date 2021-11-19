Seçim anketlerinde bir ilk! Erdoğan 5. sırada!
Avrasya Araştırma tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı seçim anketi sonuçlarında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bir ankette olası tüm adaylar karşısında kaybetti.
Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.
Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti.
Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, "Bilmiyorum' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu.
AK PARTİ EKONOMİK KRİZİ BİTİREBİLİR Mİ?
"Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 17.9'u evet, yüzde 18.1'i 'Fikrim yok' yanıtını verdi. Yüzde 64 ise AK Parti iktidarının ekonomik krizi bitiremeyeceği yönünde görüş bildirdi.
EKONOMİK KRİZİN SEBEBİ
Çoklu yanıt hakkı tanınan "Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı daha yüksektir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:
Tayyip Erdoğan: 77.1
AK Parti: 70.2
Cumhur İttifakı: 67.2
Devlet Bahçeli: 65.8
MHP: 63.1
Kemal Kılıçdaroğlu: 24.2
CHP: 20.1
Millet İttifakı: 15.1
Meral Akşener: 14
İYİ Parti: 11
Diğer sorular ve verilen yanıtlar şöyle: