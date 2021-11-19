Seçim anketlerinde bir ilk! Erdoğan 5. sırada!

Avrasya Araştırma, kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu.