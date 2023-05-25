Seçim gecesi ateş açan maskeli gruba operasyon: Hepsi yakalandı!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçim gecesi havaya ateş açıp, taşkınlık çıkaran maskeli gruba yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen yüzleri maskeli grup, 14 Mayıs akşamı Mezbahane Caddesi'ne çıkıp, çevreye ateş ederek, taşkınlık çıkardı. Polisin müdahale ettiği grup, sağa sola dağılarak kaçtı.
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Şüphelileri belirleyen polis, birkaç gün sonra aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.
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Polisteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suça sürüklenen 7 çocuk tutuklandı, 4 şüpheli de adli kontrol ile serbest kaldı. 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
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