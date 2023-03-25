Seçim öncesi asgari ücrete zam tahminleri belli oldu
AK Parti iktidarının 14 Mayıs seçimleri öncesinde asgari ücrete yeni bir zam hazırlığında olduğu iddiaları sonrasında tahminler de ortaya çıktı.
2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, sendikaların araştırmalarına göre şimdiden açlık sınırının altına düştü.
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Çalışan nüfusun yaklaşın yüzde 40'ını ilgilendiren asgari ücrette seçim öncesi bir "ara zam"mın hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü.
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Show Haber'in haberine göre, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi.
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Kulis bilgilerine dayandırılan habere göre, en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde.
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