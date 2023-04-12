Seçim sonrası dolar düşer mi? Ekonomistlerden yeni tahmin
Citibank ekonomistleri, seçim sonrasına ilişkin faiz ve kur beklentilerini açıkladı. Raporda, Türk Lirası'nın yüzde 12 değerlenebileceği ifade edildi.
14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, yabancı kurumlar Türkiye'de seçim sonrası oluşacak duruma ilişkin faiz ve kur beklentilerini açıklamaya devam ediyor.
Bloomberght’nin aktardığına göre, Citibank ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, seçim sonrasında faiz ve kur beklentileri üzerine bir analiz hazırladılar.
Öngörülen para politikası normalleşme sürecinde faiz artırımlarının hızı ve büyüklüğünün büyük ilgi çektiğini ifade eden Citi ekonomistleri mevcut durumda 3. çeyrek ve 4. çeyrek için politika faizine ilişkin piyasa tahminlerinin sırasıyla yüzde 25,5 ve yüzde 27 seviyelerinde olduğunu bununla birlikte, belirtilen gidişatın gerekli ayarlamanın alt sınırını temsil edebileceğine inandıklarını söyledi.
Citi ekonomistleri Türkiye'de politika faizini yaklaşık yüzde 40'a ya da daha yüksek bir seviyeye çıkaracak daha güçlü bir ayarlamanın daha ihtiyatlı bir hareket tarzı olabileceğini ifade etti.