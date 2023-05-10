Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri
14 Mayıs seçimleri öncesi yabancı finans kuruluşları dolar/TL beklentisini açıkladı. İşte seçim sonrası dolar tahminleri...
14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kaldı. Seçim yaklaşırken herkes "Seçimden sonra dolar ne olur, artar mı, düşer mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Piyasalarda seçimi mevcut iktidarın kazanması halinde dolar kurundaki yükselişin devam edeceği görüşü hakim. Birçok yabancı finans kuruluşu da bu kapsamda seçim sonrası ekonomik tabloya ilişkin analizlerini yayınladı. İşte seçim sonrası dolar tahminleri...
BANK OF AMERICA DOLAR TAHMİNİ
Bank of America (BofA) ekonomistleri, Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı raporda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL ’nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.
BloombergHT'nin aktardığı raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.
Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:
"Türk Lirası'nın olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz.
Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50’ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28’i aşarak, yüzde 29-yüzde 30’da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."
STANDART CHARTERED
İngiltere merkezli bankacılık ve finanslar hizmetler şirketi Standard Chartered 2023 yılının ikinci çeyreğine dair yayımladığı detaylı bir makro ekonomi analizi raporunda Türkiye'ye yönelik beklentilerini paylaştı.
Döviz kuruna yönelik olarak hedeflerini de paylaşan analistler, kurun hükümet değişimi farketmezsizin yükseleceğini, ancak yükselişin muhalefetin galibiyeti durumunda sınırlı kalacağını ifade etti.