Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kaldı. Seçim yaklaşırken herkes "Seçimden sonra dolar ne olur, artar mı, düşer mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Piyasalarda seçimi mevcut iktidarın kazanması halinde dolar kurundaki yükselişin devam edeceği görüşü hakim. Birçok yabancı finans kuruluşu da bu kapsamda seçim sonrası ekonomik tabloya ilişkin analizlerini yayınladı. İşte seçim sonrası dolar tahminleri...