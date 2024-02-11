Seçim sonrası kredi kartına kısıtlama geliyor

"BİRKAÇ FİKRİMİZ VAR, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Enflasyon Raporu 2024 Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarına yönelik düzenlemelerinin gündemlerinde olduğunu belirtti.

Karahan, "Kredi kartlarına bir taksit sınırlaması getirilecek mi" sorusuna, "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıt verdi.