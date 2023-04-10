Seçim sonrası ve yıl sonu için uzmanların Borsa tahmini belli oldu
ATA Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, BIST 100 endeksinin bu yıl 6.800 seviyelerine kadar yükselmesini beklediklerini açıklarken; İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ise otomotiv, perakende ticaret ve ulaştırma sektörlerinin önümüzdeki süreçte iyi performans göstermesini beklediklerini bildirdi.
Hisse senedi yatırımcıları için oldukça dalgalı geçen ilk çeyrek büyük oranda yatırımcısını memnun etmese de yatırımcıların borsaya olan ilgisi devam ediyor.
Yılın ilk haftasında 5.704,83 puanla rekor seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, bu seviyeden başlayan düşüş eğilimiyle yüzde 12,6 değer kaybederek ilk çeyreği 4.812,93 puandan tamamladı.
Analistler, depremlerin şirketlerin bilanço beklentileri üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun borsanın negatif performansındaki ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, seçim dönemine ilişkin belirsizliklerin de endeksin küresel pay piyasalarından negatif ayrışmasına neden olduğunu söyledi.
Söz konusu dönemde gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4, ABD borsaları yaklaşık yüzde 1,2, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 12,2 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 13,1 değer kazandı.