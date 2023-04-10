Seçim sonrası ve yıl sonu için uzmanların Borsa tahmini belli oldu

Analistler, depremlerin şirketlerin bilanço beklentileri üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun borsanın negatif performansındaki ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, seçim dönemine ilişkin belirsizliklerin de endeksin küresel pay piyasalarından negatif ayrışmasına neden olduğunu söyledi.