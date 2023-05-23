Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen anketçi açıkladı: Sinan Oğan'ın oyları nereye gider?
14 Mayıs seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, ikinci turda Sinan Oğan'ın oylarının nereye gideceğini analiz etti.
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 5.17'sini alan Sinan Oğan, dün düzenlediği basın toplantısında ikinci turda destekleyecekleri adayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. 14 Mayıs seçim sonuçlarını nokta atışı bilen Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, Sözcü'den Veli Toprak'a konuştu. Duman, Sinan Oğan'ın oylarının nereye gideceğini analiz etti.
Betimar Araştırma, birinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı yüzde 49 (sonuç 49.1), Kılıçdaroğlu'nu yüzde 45 (sonuç 45.1) olarak tahmin emişti. Seçim sonrası en doğru tahmini yapan anket şirketi Betimar çıkmıştı.
2.8 milyonu bulan Oğan oylarının 850 bininin üç büyükşehirde toplandığını, bunun nüfus yoğunluğuna paralel olduğunu belirten Duman, şunları söyledi:
– Oğan'ın oyları içinde iktidara tepki oyları var, Muharrem İnce oyları da var. İnce oyları ilk turda Kılıçdaroğlu'na gitse ? yüzde 48 civarında oy alması gerekirdi. Seçimden önce son haftaya kadar Oğan'ın oyları 2.4 civarında idi.