Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen anketçi açıkladı: Sinan Oğan'ın oyları nereye gider?

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 5.17'sini alan Sinan Oğan, dün düzenlediği basın toplantısında ikinci turda destekleyecekleri adayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. 14 Mayıs seçim sonuçlarını nokta atışı bilen Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, Sözcü'den Veli Toprak'a konuştu. Duman, Sinan Oğan'ın oylarının nereye gideceğini analiz etti.