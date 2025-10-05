Seçim sonuçlarının ardından komşu ülke karıştı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye kalkıştılar
Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği Gürcistan’da hükümet karşıtı on binlerce protestocu sokakları doldururken, polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalışan göstericilere biber gazı ile müdahale etti.
Muhalefetin bugün gerçekleştirilen yerel seçimleri protesto etme çağrısı üzerine Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan on binlerce gösterici, Tiflis’in Özgürlük Meydanı’na akın etti. Çok sayıda polis gücünün sevk edildiği Özgürlük Meydanı’nda göstericilerin barikatlar oluşturduğu ve bunları ateşe verdiği görüldü. Özgürlük Meydanı’nda miting organizatörlerinden Birleşik Ulusal Hareket (UNM) üyesi Murtaz Zodeleva’nın, halkın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı geri alacağını açıklamasının üzerine göstericilerden oluşan bir kalabalık yürüyüşe geçti.
Çevik kuvvet polisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Atoneli Sokağı’nda göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Polis güçleri, yerel seçimlerde sandıkların kapanmasına dakikalar kala Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine zorla girmeye çalışan protestoculara da müdahale etti. Polis, buradaki göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze de protestolara ilişkin açıklamasında, "Bugünkü isyanların ardından Gürcistan’daki yabancı ajanların hepsi etkisiz hale getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştığı tespit edilen protestocular suç işlemişlerdir" dedi.
Sekiz partinin boykot ilan ettiği yerel seçimlerde Gürcü Rüyası Partisi, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla zaferini ilan ederken, protestocuların bir kısmı iktidar partisi Gürcü Rüyası’nın merkezine yürüdü. Gürcü Rüyası’ndan Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Atoneli Sokağı’ndaki olayları "doğrudan bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Kaladze, ayıca sorumluların gerekli cevabı alacağı açıklamasında bulundu.