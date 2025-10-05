Seçim sonuçlarının ardından komşu ülke karıştı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye kalkıştılar

Muhalefetin bugün gerçekleştirilen yerel seçimleri protesto etme çağrısı üzerine Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan on binlerce gösterici, Tiflis’in Özgürlük Meydanı’na akın etti. Çok sayıda polis gücünün sevk edildiği Özgürlük Meydanı’nda göstericilerin barikatlar oluşturduğu ve bunları ateşe verdiği görüldü. Özgürlük Meydanı’nda miting organizatörlerinden Birleşik Ulusal Hareket (UNM) üyesi Murtaz Zodeleva’nın, halkın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı geri alacağını açıklamasının üzerine göstericilerden oluşan bir kalabalık yürüyüşe geçti.