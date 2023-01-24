Seçim süreci nasıl olacak? İşte 10 soruda Cumhurbaşkanlığı seçimi
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tarih yavaş yavaş belli olmaya başlarken seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte tüm detaylarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi...
Siyasette seçim tarihi tartışmaları sürüyor. Kamuoyunun yanıtını merakla beklediği konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim için en uygun tarihin 14 Mayıs 2023 olduğunu dile getirdi.
Peki seçime giden süreçte takvim nasıl işleyecek? İşte 10 soruda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi merak edilenler...
1) SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI NASIL ALINIR?
Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor.
Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.
2) SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.
3) SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER Mİ?
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, "Seçim sistemi ve uygulanması"nı düzenleyen 4. maddesinin 4. fıkrası, "Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder." hükmünü içeriyor.