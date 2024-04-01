Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.