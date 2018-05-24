Seçimlere 1 ay kala son seçim anketi !

Mediar Şirketi 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin araştırmasını açıkladı. 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılan araştırma, toplam nüfusu yaklaşık 54 milyon olan 26 ilde 4 bin 268 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı.