Seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı
Bursa'da muhtar adayı olarak girdiği yerel seçimlerden zaferle çıkıp, mazbatasını alan kadın muhtar adayı, mazbata töreninin ardından gittiği muhtarlık binasının talan edildiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.
Kaynak: İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası talan edildi. Mazbatasını alıp muhtarlık binasının kapısını açan yeni mahalle muhtarı Yıldız Cabir şoke oldu.
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Saldırgan veya saldırganlar gece saatlerinde muhtarlık binasının içeri girdi. Olayın ardından bugün mazbatasını alıp muhtarlık binasına giden yeni Muhtar Yıldız Cabir şoka uğradı.
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Binanın duvarlarının bir kısmının yıkıldığını ve içerisinin hasar gördüğünü fark eden Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi.
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