Seçmen kağıdı zorunlu mu? Bu haberi okumadan sandığa gitmeyin
Oy kullanacak vatandaşlar ''Seçmen kağıdı zorunlu mu?'' sorusuna yanıt armaya başladı. Peki seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanır mı? İşte 14 Mayıs seçimlerine dair merak edilenler...
Seçim gününe sadece bir gün kala, bazı vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecekleri konusunda endişe duymaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek olan seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'nun uyarılarını son bir kez kontrol ediyorlar. Peki seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?
SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmen bilgi kağıdı, seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren bir belgedir ve getirilmesi zorunlu değildir. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, hangi sandıkta oy kullanacaklarını YSK'nın internet sitesinden öğrenebilirler. Eğer seçim ikinci tura kalırsa, seçmen bilgi kağıdı tekrar gerekmeyecektir.
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfasından "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.
MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR GEÇERLİ
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıklayan ve resmi başvuru yapan Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olacağına karar verdiği bildirildi.