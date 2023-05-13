Seçmen kağıdı zorunlu mu? Bu haberi okumadan sandığa gitmeyin

Seçim gününe sadece bir gün kala, bazı vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecekleri konusunda endişe duymaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek olan seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'nun uyarılarını son bir kez kontrol ediyorlar. Peki seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi?