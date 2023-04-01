Seçmen listeleri için son iki gün! Tek tıkla hemen kontrol edin
Seçim takvimine göre 14 Mayıs seçimleri için muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek. Seçmen kaydınızı kontrol etmeniz için muhtarlığa gitmenize de gerek yok. İşte kaydınızı kontrol etmek için yapmanız gerekenler...
14 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan “yurtiçi seçmen kaydı sorgulama” ekranından kayıtlarını kontrol edebiliyorlar. “Seçmen kaydı sorgulama ekranı” hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları ya da taşındıkları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri de öğrenebilecekler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların izlemeleri gereken yöntem şöyle:
1. Seçmen listeleri ne zaman askıya çıktı?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart 08.00 itibarıyla ilçe Seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.
2. Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek?
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Nisan’a kadar askıda kalacak. Listeler, 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
3. Deprem bölgesinde de listeler askıya çıkarıldı mı?
Seçmen listeleri deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere konteyner muhtarlıklarda ve konteyner hizmet alanlarında askıya çıkarıldı.