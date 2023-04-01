Seçmen listeleri için son iki gün! Tek tıkla hemen kontrol edin

14 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan “yurtiçi seçmen kaydı sorgulama” ekranından kayıtlarını kontrol edebiliyorlar. “Seçmen kaydı sorgulama ekranı” hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları ya da taşındıkları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri de öğrenebilecekler. Seçmen kayıtlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların izlemeleri gereken yöntem şöyle: