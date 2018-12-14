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  3. 14 Aralık 2018 10:25

Sedanur Güzel'in katili tespit edildi

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi.

Sedanur Güzel'in katili tespit edildi

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti.

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Sedanur Güzel'in katili tespit edildi

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ
Kars Kağızman'a bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi.

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Sedanur Güzel'in katili tespit edildi

SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ BELLİ OLDU
Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur'un bileklerinde ip izine de rastlandı.

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Sedanur Güzel'in katili tespit edildi

Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı.

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