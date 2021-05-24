Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

“Adalı öfke” manşetiyle çıkan Yeni Düzen gazetesi, haberin spotunda “Türkiye’de ‘Organize suç örgütü lideri’ olarak hüküm giyen Sedat Peker, son videosunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili azmettirici olarak dönemin TC Emniyet Müdürü ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı ayrıca dönemin özel harekat polisi Korkut Eken’i işaret etti” ifadelerine yer verdi.

Gazete Peker’in Halil Falyalı ile ilgili sözlerine de değinerek, “Peker ayrıca ‘uyuşturucu trafiği’ne yönelik kara para transferinde Kıbrıs’ı işaret etti, Halil Falyalı’nın ismini verdi” dedi.