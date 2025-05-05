Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...''

'ŞEHİDİMİN EMANETİSİNİZ'

Tören alanında şehidin eşi Yeşim Özen ve annesi Havva Özen, birbirini teselli etmeye çalıştı. Anne Havva Özen, gelinine, "Siz bana şehidimin emanetisiniz" diyerek seslendi. Vali Yiğitbaşı ve Başkan Köksal da şehidin kızı Alya, eşi Yeşim ve annesi Havva'yı teselli etmeye çalıştı.