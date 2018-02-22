Şehidin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

BAŞKAN GÜNAYDIN BU MESAJI PAYLAŞTI



Başkan Yusuf Ziya Günaydın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan ana okulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Sayın Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum."