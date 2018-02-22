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  3. 22 Şubat 2018 14:09

Şehidin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

Afrin'de şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan vasiyetinde Türkmen çocuklara okul yaptırılmasını istemişti. MHP lideri Bahçeli, şehidin vasiyetini yerine getirmek için kolları sıvadı.

Şehidin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin çizimiyle ilgili yüksek mimar olan Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın ile kızı mimar Zeynep Günaydın'ı görevlendirdi.

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Şehidin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

Konuyla ilgili çalışmayı tamamlayan Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi dün Ankara'da MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli'ye sundu.

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Şehidin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

BAŞKAN GÜNAYDIN BU MESAJI PAYLAŞTI

Başkan Yusuf Ziya Günaydın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:"Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan ana okulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Sayın Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum."

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Şehidin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

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