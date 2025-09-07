  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var!

Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. 2'si polis 4 kişinin yaralandığı saldırı anı anbean kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İHA
Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var - Resim: 1

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. (23) ve babası A.A. (46) aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları T.Ç. (48) ile oğlu M.Ç. (22) aralarındaki laf atma meselesi yüzünden tartıştı. 

1 / 21
Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var - Resim: 2

Bir süre sonra tartışmanın dozu artarak olay kavgaya dönüşürken, taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2 / 21
Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 21
Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var - Resim: 4

Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi.

4 / 21