Şehir eşkıyaları ortalığı karıştırdı; 2'si polis 4 yaralı var
Aksaray'da 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. 2'si polis 4 kişinin yaralandığı saldırı anı anbean kameraya böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. (23) ve babası A.A. (46) aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları T.Ç. (48) ile oğlu M.Ç. (22) aralarındaki laf atma meselesi yüzünden tartıştı.
Bir süre sonra tartışmanın dozu artarak olay kavgaya dönüşürken, taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi.
