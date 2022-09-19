Şehir eşkıyalarından halk otobüsüne motosikletten silahlı saldırı

Ancak tartışmanın büyümemesi için otobüs şoförü yoluna devam ettiği sırada motosiklette bulunan şahıs silahını çıkartarak halk otobüsüne 3 el ateş etti. Silah sesini duyan minibüsteki yolcular durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüse üç mermiden birinin isabet ettiğini belirledi. Ekiplerin çevrede başlattığı arama çalışmalarının ardından saldırganın Ü.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler Ü.Ç'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı.