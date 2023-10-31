Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada
İstanbul'da iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy’de meydana geldi. İddiaya göre bir kişi İETT otobüsü içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.
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Yolcular tarafından otobüsten indirilen kişi otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.
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Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adam bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı; ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu.
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Takside maddi hasar meydana geldi. Saldırgan adam, yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı.
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