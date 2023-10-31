  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada

Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada

İstanbul'da iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy’de meydana geldi. İddiaya göre bir kişi İETT otobüsü içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

1 / 7
Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada - Resim: 2

Yolcular tarafından otobüsten indirilen kişi otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.

2 / 7
Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada - Resim: 3

Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı adam bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı; ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu.

3 / 7
Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada - Resim: 4

Takside maddi hasar meydana geldi. Saldırgan adam, yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı. 

4 / 7