Şehir eşkıyası kamerada: Genç kadını küfür ede ede dövdü
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir kişi, nişanlısı olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında küfrederek darbetti. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kameralarına yansırken, genç kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir kadın ile nişanlısı olduğu iddia edilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmada, adam kadının saçından çekerek darbetti.
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Birçok kez küfür de eden kişi, kadını saçından bir daha çektikten sonra motosikletine doğru yöneldi.
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Ardından da kadını tehdit ederek motosikletine bindirdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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