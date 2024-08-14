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Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı.

Kaynak: DHA
Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Olay, saat 21.00 sıralarında yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrikte meydana geldi.

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Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldi. 

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Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Enkaz altında kalan 13 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. 

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