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Şehir magandaları iş başında: Bir polis memuru yaralandı

Sakarya'da bir grup genç arasında çıkan "yan baktın" tartışmasında ortalık bir anda savaş yerine dönerken olaylara müdahale eden bir polis memuru yaralandı.

Kaynak: İHA
Şehir magandaları iş başında: Bir polis memuru yaralandı - Resim: 1

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup genç arasında ‘yan baktın' mevzusu yüzünden çıkan sözlü atışma kısa sürede büyüdü.

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Şehir magandaları iş başında: Bir polis memuru yaralandı - Resim: 2

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru, kesici bir cisimle kolundan yaralandı. 

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Şehir magandaları iş başında: Bir polis memuru yaralandı - Resim: 3

Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Y., S.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

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Şehir magandaları iş başında: Bir polis memuru yaralandı - Resim: 4

 Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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