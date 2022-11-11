Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı
Artvin'in Borçka ilçesinde şehre inerek yiyecek arayan bozayı amatör kameraya yansıdı.
Artvin'de şehir merkezine inen bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1 / 4
Esentepe Mahallesi'ne gece inen bozayı, bir süre sokaklarda yiyecek aradı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
2 / 4
Görüntülerde; otomobilin önünde koşturan bozayıyı, sokak köpeklerinin havlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yer aldı.
3 / 4
Görüntü çeken kişinin ise "Böyle bir şey yok, ayı geldi" dediği duyuldu. Bozayı, bir süre sonra ormana doğru gözden kayboldu. (DHA)
4 / 4