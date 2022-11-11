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Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı

Artvin'in Borçka ilçesinde şehre inerek yiyecek arayan bozayı amatör kameraya yansıdı.

Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı - Resim: 1

Artvin'de şehir merkezine inen bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı - Resim: 2

Esentepe Mahallesi'ne gece inen bozayı, bir süre sokaklarda yiyecek aradı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı - Resim: 3

Görüntülerde; otomobilin önünde koşturan bozayıyı, sokak köpeklerinin havlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

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Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı - Resim: 4

Görüntü çeken kişinin ise "Böyle bir şey yok, ayı geldi" dediği duyuldu. Bozayı, bir süre sonra ormana doğru gözden kayboldu. (DHA)

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