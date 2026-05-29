Şehir teröristi kamerada! Trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip, bıçakladı!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde bugün saat 13.30 sularında trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, yerini kanlı bir saldırıya bıraktı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, trafikte sözlü tartışma yaşadığı taksi şoförü H.A.'yı kilometrelerce takip ederek, can güvenliği için sığındığı akaryakıt istasyonunda bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay yerinden edinilen bilgilere ve iddialara göre; caddedeki kısa süreli gerginliğin ardından taksi şoförü H.A., olayın büyümemesi için aracıyla bölgeden uzaklaşmak istedi. Ancak öfkesine hakim olamayan diğer sürücü, taksiyi aracıyla adım adım izlemeye başladı. Peşindeki tehlikeyi ve takip edildiğini fark eden taksici H.A., kalabalık olacağını düşünerek aracını hızla güzergah üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna çekti. Ne var ki, gözü dönmüş saldırgan da peşinden istasyona girerek aracından indi ve taksiciyle tartışmayı sürdürdü.
İstasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen korkunç olayda, şüphelinin yaşanan fiziksel arbede sırasında H.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı görüldü. Aldığı ölümcül darbelerle kanlar içinde yere yığılan talihsiz taksiciyi o halde bırakan saldırgan, geldiği otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı.
Kan donduran olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi ve acil ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı. Yetkililerden alınan son dakika bilgisine göre, ameliyattan çıkan taksi şoförünün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak kaçan trafik magandasını yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.