Şehir teröristi kamerada! Trafikte tartıştığı taksiciyi takip edip, bıçakladı!

Olay yerinden edinilen bilgilere ve iddialara göre; caddedeki kısa süreli gerginliğin ardından taksi şoförü H.A., olayın büyümemesi için aracıyla bölgeden uzaklaşmak istedi. Ancak öfkesine hakim olamayan diğer sürücü, taksiyi aracıyla adım adım izlemeye başladı. Peşindeki tehlikeyi ve takip edildiğini fark eden taksici H.A., kalabalık olacağını düşünerek aracını hızla güzergah üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna çekti. Ne var ki, gözü dönmüş saldırgan da peşinden istasyona girerek aracından indi ve taksiciyle tartışmayı sürdürdü.