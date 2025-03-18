Şehit ailesi, şehit annesinin gördüğü rüya sonrası harekete geçti

Şehit oğlunun rüyasında 'anne cami' demesi üzerine onun adını yaşatacak cami yapımı için harekete geçen şehit annesi Emine Uçar, "Benim 4 oğlum ve 2 kızım var. Jandarma uzman çavuş olan oğlum Sezer Uçar şehit oldu. Van ilinin Çatak ilçesinde şehit oldu. Oğlum iki kızını bana emanet etti ve gitti. Depremden sonra oğlumu rüyamda gördüm. Oğlumu gördüğüm zaman konuşmuyordu ama gözleriyle anlatıyordu. Oğlum bana 'anne cami' dedi. Ben de ona tamam dedim. Hemen kocamı uyandırdım, 'oğlum benden cami istiyor' dedim. Hatay şehri depremde yıkıldı ve camileri yok olmuştu. Kocama 'oğlumun adına cami yapmamız lazım' dedim. Cami yapımı için çalışmalara başladık. Bu ayın içinde temeller atılacak. Oğlum Van şehrine gideceği zaman parfümünü bana bıraktı. Ben kokumu sana veriyorum diyen oğlum, Van'a gittikten 5 gün sonra şehit oldu. Oğlumun adını yaşatmak için cami yapıyoruz" dedi.