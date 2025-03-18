Şehit ailesi, şehit annesinin gördüğü rüya sonrası harekete geçti
Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ailesi gördükleri rüya üzerine evlatlarının ismini yaşatmak için cami yaptırma kararı aldı.
Reyhanlı ilçesinde yaşayan Emine ve Hasan Uçar çiftinin 6 evladından Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 11 Eylül 2020 tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit oldu.
Şehit Sezer’in anne ve babasının evlat acısı, 5 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Evladının şehadetinden kısa bir süre önce kendisine verdiği parfümü ve elbiseleriyle hasret gideren anne Emine Uçar, rüyasına giren evladı şehit Sezer Uçar’ın kendisinden cami istediğini belirterek durumu eşiyle paylaştı.
Evlatlarının ismini yaşatmak için harekete geçen şehit anne ve babası, durumu il müftülüğüyle paylaşarak yer tahsisi için talepte bulundu. Kendi imkanlarıyla cami inşaatına başlamayı planlayan çift, evlatlarının ismini yaşatacakları cami için destek bekliyorlar.
Şehit oğlunun rüyasında 'anne cami' demesi üzerine onun adını yaşatacak cami yapımı için harekete geçen şehit annesi Emine Uçar, "Benim 4 oğlum ve 2 kızım var. Jandarma uzman çavuş olan oğlum Sezer Uçar şehit oldu. Van ilinin Çatak ilçesinde şehit oldu. Oğlum iki kızını bana emanet etti ve gitti. Depremden sonra oğlumu rüyamda gördüm. Oğlumu gördüğüm zaman konuşmuyordu ama gözleriyle anlatıyordu. Oğlum bana 'anne cami' dedi. Ben de ona tamam dedim. Hemen kocamı uyandırdım, 'oğlum benden cami istiyor' dedim. Hatay şehri depremde yıkıldı ve camileri yok olmuştu. Kocama 'oğlumun adına cami yapmamız lazım' dedim. Cami yapımı için çalışmalara başladık. Bu ayın içinde temeller atılacak. Oğlum Van şehrine gideceği zaman parfümünü bana bıraktı. Ben kokumu sana veriyorum diyen oğlum, Van'a gittikten 5 gün sonra şehit oldu. Oğlumun adını yaşatmak için cami yapıyoruz" dedi.