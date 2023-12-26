Şehit cenazesinde tekbir sesleriyle CHP'ye saldırı

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı askeri araca konuldu. Tekbirler eşliğinde Malatya Şehitliği’ne getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında defnedildi.