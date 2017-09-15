Şehit eşini böyle uğurlamıştı... Bakın şimdi ne yapıyor

Erzurum'da düzenlenen törene Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in iki ay önce evlendiği eşi Tuba da katıldı. Törende gözyaşlarına boğulan ev kadını Tuba Gücüyetmez, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu selamlayarak, "Eşim ve Alper çok iyi iki arkadaştı. Ölüme de birlikte gittiler" demişti.