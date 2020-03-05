Şehit haberlerinden sonra yapılan seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Kamuoyu araştırma şirketi Optimar, ocak ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Şehit haberlerinden sonra yapılan araştırmaya göre, AK Parti yüzde 42,2 oy alırken en yakın rakibi CHP yüzde 24,2 oy
Optimar Araştırma tarafından 26 ilde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 42,2 oy alırken, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti kurması beklenen Ali Babacan toplamda yüzde 1,5 oy aldı. Vatandaşlardan ise İdlib'deki operasyona büyük destek geldi.
Optimar, son yaptıkları anket verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre, yükselişini sürdüren AK Parti, yüzde 42, 2, CHP yüzde 24,2, MHP yüzde 11,2, HDP yüzde 10,4 oy alıyor. İYİ Pati ise 9,2 oy oranıyla baraj altında kalıyor.