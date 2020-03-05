Şehit haberlerinden sonra yapılan seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Optimar Araştırma tarafından 26 ilde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 42,2 oy alırken, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti kurması beklenen Ali Babacan toplamda yüzde 1,5 oy aldı. Vatandaşlardan ise İdlib'deki operasyona büyük destek geldi.



