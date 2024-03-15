Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşti

Şehit mezar taşlarındaki silinen isimlerinin boyama işlemini yapan lise öğrencilerinden Şevval Şahin, “Öncelikle burada birinin yattığını hissetmek tüyleri diken diken yapıyor. Farklı bir his. Burada normal hayatta olduğu gibi konuşmuyoruz daha farklı davranıyoruz. Zaman zaman şehit aileleri geliyor. Kolay gelsin diyorlar. Buraya alıştık gibi. İlk geldiğimiz zaman farklıydı ama şuan o kadar farklı gelmiyor” dedi.