Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşti
Trabzon’da bulunan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde kentte bulunan şehitlikte mezar taşlarını deforme olan yerlerinin bakımını yapıyor, mezar taşlarındaki yazıları yeniden boyuyor.
Trabzon Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde şehitlikte anlamlı bir projeye imza atıyor. Ortahisar ilçesinde bulunan Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'nde anma günü öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarına başlanırken, mezar taşlarındaki yazılarda oluşan deformeler için Gazi Anadolu Lisesi ile görüşüldü.
Sosyal sorumluluk programı kapsamında Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'nde Görsel Sanatlar Öğretmenleri Kadriye Kara ve Rahman Yıldız sorumluluğundaki lise öğrencileri kolları sıvayarak çalışmalara başladı.
Şehit mezar taşlarındaki silinen isimlerinin boyama işlemini yapan lise öğrencilerinden Şevval Şahin, “Öncelikle burada birinin yattığını hissetmek tüyleri diken diken yapıyor. Farklı bir his. Burada normal hayatta olduğu gibi konuşmuyoruz daha farklı davranıyoruz. Zaman zaman şehit aileleri geliyor. Kolay gelsin diyorlar. Buraya alıştık gibi. İlk geldiğimiz zaman farklıydı ama şuan o kadar farklı gelmiyor” dedi.