Şehitler için 354 bin 840 Yasin-i Şerif

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmalarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Önder Vakfı ortaklığında düzenlenen ‘Bir Yasin de Sen Oku’ kampanyası kapsamında okunan 354 bin 840 Yasin-i Şerif için Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua okundu.