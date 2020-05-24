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  3. 24 Mayıs 2020 16:56

Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında şehitliklere geldi.

Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında şehitliklere geldi. Şehit evlatlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, şehitlerinin mezarlarını temizleyerek, çiçek dikti.

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Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu.

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Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı.

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Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı

Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında dualar okudu. Şehitlikteki bayram ziyareti havadan görüntülendi.

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