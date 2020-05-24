Bayramın ilk günü şehitlikler doldu taştı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında şehitliklere geldi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü mezarlıklar corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle boş kalırken, şehit ailelerine özel izin verildi. İzinle birlikte aileler bayram sabahında şehitliklere geldi. Şehit evlatlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, şehitlerinin mezarlarını temizleyerek, çiçek dikti.
Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyarette bulundu.
Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı.