''Anadolu'nun Alkatrazı''na ziyaretçi akını

“Cezaevinin meşhur olmasının sebebi, buradan hiç kimse firar edememiş olmasıdır”



“Sinop’un cezaeviyle anılması kulaklara pek hoş gelmese de bu bir vakadır” diyen İrfan Göz şöyle devam etti: “Sinop denildiği zaman akla cezaevi ister istemez geliyor. Şu anda tarihi cezaevi Sinop’ta en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelmektedir. Cezaevinin meşhur olmasının sebebi, buradan hiç kimse firar edememiş olmasıdır. Deniz dalgaları cezaevinin duvarlarına vuruyormuş ve o sesler mahkûmlar tarafından duyuluyormuş. Onun için bu cezaevi kaçışı olmayan, gelenin cezasını çekmeden çıkamadığı bir cezaevi olmuştur. Yani o zamanki ulaşım şartları ve sıkı bir güvenlik oluşturulması, hücre şartlarının ağır olması Sinop Cezaevini bu şekilde meşhur kılmıştır. Sinop Cezaevine o zaman ki şartlarda en ağır mahkûmlar ve sürgüne gönderilen mahkûmlar gelir. Ama cezaevi ağır şartlar barındırmasına rağmen geniş avlularının olması ve 50 kişilik koğuşların bulunması orada güzel dostluklar oluşturmuştur. Netice de yine cezaevinin orada çeşitli el sanatları yapılabildiği atölyelerin olması o gün ki şartlarda düşündüğümüzde gerçekten şartları biraz daha kolaylaştırmıştır. Mahkûmlar boş zamanlarını değerlendirmek için atölyelerde gemi maketi yapmaya başlamıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra memleketlerine dönmeyip orada kalmışlar ve maketleri çoğaltıp limana gelen gemilere hediyelik olarak satmışlardır. Nihayetinde gemi maketçiliği Sinop’ta yayılmıştır.”