Şehrin ortasında şaşırtan manzara: Binlercesi evine böyle döndü

Yayladan indiklerini ve yolculuklarının devam ettiğini belirten hayvan yetiştiricisi Mustafa Altuntaş, "Buraya yayladan indik, yaylaya nisan ayında çıkmıştık. Havalar soğuduğundan dolayı mecburi dönüş yapıyoruz. Dumanlı yaylasından Pazar ilçesine gidiyoruz. Kışın ilçede kalıyoruz, yaz aylarında yaylaya çıkıyoruz. Geçimimizi küçükbaş hayvancılıkla sağlıyoruz. 6 aydır yaylada bulunuyorduk, 5 gündür de ilçeye dönmek için yolculuk yapıyoruz. 2 gün daha yolumuz kaldı, Pazar ilçesine ulaştığımızda yolculuğumuz bitecek. Toplamda yolculuğumuz 10 günü buluyor. Şehir merkezindeki insanlar hoş karşılıyor. Memnun kalanlar da oluyor, bazı insanlar beğenmiyor ama onlara da diyecek bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.