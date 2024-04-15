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Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum

Bursa’nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor.

Kaynak: İHA
Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum - Resim: 1
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Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum - Resim: 2

Bursa'nın İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi. 

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Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum - Resim: 3

Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. 

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Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum - Resim: 4

Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

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