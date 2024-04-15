Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum
Bursa’nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor.
Kaynak: İHA
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Bursa'nın İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi.
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Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi.
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Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.
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