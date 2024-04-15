Şeker hastalığına iyi gelen suya hücum

Bursa'nın İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi.