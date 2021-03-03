Seks işçileri isyan etti!
Hollanda'da seks işçileri bazı meslek dalları için koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesine rağmen kendi üzerlerindeki yasakların kaldırılmamasını protesto etti.
Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
Marttaki parlamento seçimlerinde aday olan Yvette Luhrs, "Protesto ediyorum çünkü seks işçileri ayrımcılığa uğruyor. Kuaföre gitmekte sakınca yok, masaja gitmekte sakınca yok ama seks işçileriyle birlikte olmak yasak" diye sitem etti.
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, sosyal mesafenin aşılması gereken kuaför ve masaj terapi merkezleri gibi işyerlerinin bugün itibarıyla açılanacağını açıklamış, seks işçilerini özellikle kapsam dışında tutmuştu. Bakan seks işçiliği mesleğinin doğası gereği koronavirüse karşı tedbiri sağlamanın imkansız olduğunu söylemişti. Seks işçileri ise bunun tersini düşünüyor.
Kendini Prenses Patricia olarak tanıtan Rotterdamlı bir seks işçisi, bu mesleği yapmanın illa ki yakın temas gerektirmediğini anlattı: "1.5 metrelik sosyal mesafeyi sağlamakta sıkıntı yok. Müşterimi kafese kapatıp ondan uzakta durup Kovid-19 kurallarına uyabilirim. Her şey mümkün. Çok uzun bir kamçım var. Risk oluşmaz."