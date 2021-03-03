Seks işçileri isyan etti!

Kendini Prenses Patricia olarak tanıtan Rotterdamlı bir seks işçisi, bu mesleği yapmanın illa ki yakın temas gerektirmediğini anlattı: "1.5 metrelik sosyal mesafeyi sağlamakta sıkıntı yok. Müşterimi kafese kapatıp ondan uzakta durup Kovid-19 kurallarına uyabilirim. Her şey mümkün. Çok uzun bir kamçım var. Risk oluşmaz."